Entro la fine dell'anno, poi, il governo dovrà completare 55 nuovi interventi del Pnrr: 39 target e 16 obiettivi. Tra queste sono previste misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati, l'avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali e ancora l'entrata in vigore di tutti i decreti attuativi del ddl concorrenza e l’attuazione di un piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso