Fondi Ue, verso ok a piano da 75 mld per l'Italia: i nodi sul tavolo

Bruxelles sarebbe pronta a dare il via libera all'accordo di partenariato sulle risorse per il periodo 2021-2027. Ma per non perdere la prima tranche, bisognerà presentare i programmi operativi nazionali, regionali e settoriali entro la fine dell'anno. Scadenza a cui si affianca il cronoprogramma fissato per l'attuazione del Pnrr da oltre 191 miliardi. Secondo una stima europea, per far fronte a tutti gli impegni la capacità di spesa della Pubblica amministrazione dovrebbe essere moltiplicata per tre o per quattro