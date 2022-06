"Il governo sta bene, checché ne dicano i giornali o gli opinionisti. Abbiamo un'ottima credibilità nel mondo. Il governo e l'Italia stanno cambiando pelle. Non è l'Italietta che cambia opinione da un giorno all'altro: sulla guerra in Ucraina abbiamo una posizione decisa, dalla parte della libertà e della democrazia". A dirlo è il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta nel corso di Live In Venezia , l'evento di Sky TG24. Poi annuncia: "Lo dico sottovoce: abbiamo già raggiunto tutti gli obbiettivi del Next Generation Eu" ( LA DIRETTA DELLA PRIMA GIORNATA - TUTTI I PANEL ).

"Febbre da spread, non c'è da preoccuparsi"

"Abbiamo un po' di febbre da spread, ma non c'è da preoccuparsi. Non è una situazione solo italiana, ma europea. Così come l'inflazione: è come la temperatura corporea. Non deve essere troppo alta ma nemmeno bassa. Per il nostro Paese una buona inflazione è a 2 o 2,5. Negli scorsi anni quando era a 0, non voleva dire che l'economia andava bene", ha detto il ministro Brunetta.