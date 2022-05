Crescita frena, tornano timori per Italia: allarme del Financial Times

7/10 ©Ansa

Il Financial Times, ad esempio, sottolinea che l'Italia dipende fortemente dalla Russia per l'energia, "il che la rende vulnerabile al conflitto in Ucraina". Riportando le parole di Lorenzo Codogno, ex direttore generale del Tesoro, il quotidiano evidenzia che per i consumatori "si tratta di un enorme shock in termini di ragioni di scambio, il che significa che l'intero Paese diventa più povero"