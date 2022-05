11/11 ©IPA/Fotogramma

Se da un lato le grandi ricchezze continuano a salire, i salari del resto della popolazione mondiale sono in fase stagnante e i lavoratori sono esposti a un continuo aumento del costo della vita. Oxfam stima che un lavoratore che fa parte del 50% degli occupati con retribuzioni più basse impiegherebbe 112 anni per guadagnare quello che un lavoratore appartenente all’1% dei più ricchi porta a casa in un anno