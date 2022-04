Classifica miliardari Forbes, Elon Musk è il più ricco del mondo

La rivista ha identificato 2.668 "paperoni" in tutto il mondo. Gli Stati Uniti guidano la classifica, Russia e Cina sentono il peso della guerra e della pandemia. In Italia il più ricco resta Ferrero

La nuova classifica dei più ricchi del mondo di Forbes incorona Elon Musk per la prima volta. Secondo la rivista statunitense il Ceo di Tesla all’11 marzo valeva 219 miliardi di dollari. Al secondo posto con distacco si colloca il fondatore di Amazon Jeff Bezos con 171 miliardi. Un gradino più in basso con 158 miliardi c’è Bernard Arnault, proprietario del gruppo LVMH che comprende Louis Vuitton, Christian Dior e molti altri marchi di moda, gioielleria ed editoria.

Musk e gli altri imprenditori nella top 5

La nuova lista dei paperoni del 2022 comprende 2.668 miliardari, un trend in calo rispetto ai 2.755 dello scorso anno. Il patrimonio complessivo dei più ricchi del mondo supera i 12 miliardi e mezzo di dollari e la quota maggiore appartiene a Elon Musk. Nell’ultimo anno il patron di Tesla ha visto crescere esponenzialmente il proprio patrimonio che, grazie anche all’aumento del 33% delle azioni della società di auto elettriche, è aumentato di 68 miliardi di dollari. Musk così sfila il primato a Jeff Bezos, sceso in seconda posizione dopo quattro anni da capolista. Il patrimonio del fondatore di Amazon si è ridotto di 6 miliardi in un anno in seguito al calo del 3% del valore delle azioni della società e all’aumento delle donazioni elargite dal miliardario americano. Il magnate del lusso Bernard Arnault ha accresciuto il suo patrimonio di 8 miliardi di dollari ma mantiene salda la sua terza posizione. La cinquina è completata dal fondatore di Microsoft Bill Gates e dal Ceo della multinazionale americana Berkshire Hathaway Warren Buffett.