Musk acquista il 9,2% di Twitter, il titolo vola in Borsa

Il fondatore di Tesla ha acquistato un pacchetto di 73,5 milioni di azioni di Twitter. Il pre-market di Wall Street non è rimasto indifferente e il social in apertura di giornata è volato al 26%, toccando quota 49,40 dollari per azione

Elon Musk compra un cospicuo pacchetto azionario di Twitter e il titolo del social vola in Borsa. In base a quanto rivelato in un documento della Securities and Exchange Commission, l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della Borsa, il fondatore di Tesla ha acquistato un pacchetto di 73,5 milioni di azioni, pari al 9,2% della società.

Twitter cresce in borsa

Nello specifico, Twitter ha indicato il trust “Elon Musk Revocable Trust”, di cui l’imprenditore è l’unico beneficiario, come effettivo acquirente delle azioni e questo rende Musk il proprietario indiretto dell’intera quota. L’operazione ha influito non poco sul pre-mercato di Wall Street, con le azioni di Twitter che in apertura di giornata sono aumentate del 26% toccando quota 49,40 dollari per azione.