Google Chrome, stop su Android 8.0 e 9.0: consigli e cosa fare

Novità in vista per gli utenti che utilizzano Google Chrome sui dispositivi Android . L'azienda ha annunciato che la versione 138 è l'ultima compatibile con i sistemi operativi Android 8.0 (Oreo) e Android 9.0 (Pie). A partire dall'attuale versione 139 il supporto sarà disponibile solo sui dispositivi che utilizzano Android 10 o successivi. La decisione ha effetti su una batteria di modelli di smartphone datati, anche se di fascia elevata, che non hanno mai inglobato Android 10 e segue di poco l'interruzione su vecchi sistemi operativi Apple come iOS 16. La versione 138 si applica infatti solo su iOS 17.

Cosa fare se si possiede una versione Android obsoleta?

Android 8.0 e Android 9.0 rientrano tra le versioni che non ricevono più aggiornamenti. Di conseguenza anche per quanto riguarda Chrome sarebbe difficoltoso tenere il passo soprattutto per la mancanza di garanzie sulla sicurezza. Su questi sistemi operativi il browser di Google si "ferma" dunque alla versione 138. Ciò significa che continuerà a funzionare ma senza migliorie e con il passare del tempo potrebbero verificarsi rallentamenti e rischi per la conservazione dei dati dell'utente. Per chi possiede un dispositivo, occorre innanzittutto verificare la possibilità di effettuare l'aggiornamento di Android ad una versione compatibile con Chrome 139.