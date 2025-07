Terremoti, arriva AEA: nuovo sistema rileva sismi con lo smartphone

A lanciare la novità è il team di scienziati dell'Università della California a Berkeley e di Google LLC guidato da Richard M. Allen. La ricerca è stata pubblciata sulla rivista Science e promette prestazioni innovative e risultati efficaci paragonabili alle reti sismiche tradizionali ascolta articolo

In arrivo un nuovo sistema in grado di rilevare i terremoti con lo smartphone. Si chiama Android Earthquake Alerts (AEA) ed è una tecnologia che sfrutta i sensori dei telefoni per rilevare l'attività sismica e inviare avvisi di allerta precoce agli utenti prima che inizino scosse pericolose. A lanciare la novità è la rivista Science con gli scienziati dell'Università della California a Berkeley e di Google LLC. Il sistema messo a punto dal team guidato da Richard M. Allen promette prestazioni innovative e un’efficacia paragonabile a quella delle reti sismiche tradizionali.

Telefoni come piattaforme di rilevamento Secondo gli esperti attualmente ci sono terremoti che sono ancora molto difficili da prevedere e che possono quindi rappresentare una seria minaccia per le comunità globali. Questo avviene anche perché i sistemi di allerta precoce esistenti (EEW) si basano spesso su reti sismiche permanenti ma attualmente in molti Paesi a rischio non esistono monitoraggi attivi. Qua si inserisce la novità dell'utilizzo dello smartphone, ormai diffuso a livello globale, che potrebbe rappresentare una potente piattaforma per il rilevamento sismico. Sebbene i sensori degli smartphone non siano precisi come quelli delle stazioni sismiche tradizionali, sono comunque in grado di identificare le scosse del terreno durante eventi di notevole entità.