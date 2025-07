Campi Flegrei, scossa terremoto magnitudo 4.0. Napoli, gente in strada

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e nelle zone circostanti. L'evento bradisismico si è verificato alle 9.14 ed è stato avvertito nitidamente in diversi quartieri del capoluogo campano, anche al centro e ai piani bassi. In particolare nelle zone di Bagnoli, Agnano, Soccavo, Fuorigrotta, Colli Aminei, Posillipo e Vomero, e poi anche a Quarto e Pozzuoli. Secondo una prima stima dell'Ingv, la magnitudo del sisma è pari a 4.0, a una profondità di 2,5 km ed epicentro lungo la costa di Bagnoli Dazio, legato all'area dei Campi Flegrei. Al momento non si registrano danni a cose o persone. L'evento bradisismico è stato avvertito anche in provincia, dalla zona nord a quella est, oltre ai quartieri che fanno parte della zona rossa.

Gente in strada a Napoli

Molta la paura tra i residenti a Napoli per il terremoto di questa mattina. "Porte e balconi hanno cominciato a sbattere e i lampadari a oscillare in modo sensibile", una delle testimonianze raccolte in questi minuti. Molte le segnalazioni sui social. Diverse persone si sono riversate in strada. Dopo la scossa delle 9.14 ne sono seguite due di intensità più bassa, pari a 1,5. Sono in corso sopralluoghi e verifiche per accertare eventuali danni. Molte le chiamate ai vigili del fuoco da parte della popolazione, che ha avvertito distintamente la scossa. Al momento non vengono segnalati problemi. Per consentire di effettuare le necessarie verifiche alle infrastrutture ferroviarie, la circolazione è stata temporaneamente interrotta sulle linee Cumana e Circumflegrea, come reso noto dall'Eav, che gestisce il servizio ferroviario nel territorio.