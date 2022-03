2/11

IN COPERTINA - Forbes ha deciso di dedicare la copertina del numero di marzo 2022, quello con i nomi dei 100 under 30, a Camilla Colucci (al centro nella foto), co-founder di Circularity, startup che ha generato una piattaforma per la gestione degli scarti. È una “piattaforma di simbiosi industriale che integra in un sistema completo tutti gli attori coinvolti nell’economia circolare”, spiega Forbes

I 100 nomi di Forbes Italia