Nella categoria “Musica” troviamo Jack Harlow, 23 anni, musicista hip hop. Al secolo Jackman Thomas Harlow, è nato a Shelbyville, 13 marzo 1998 ed è uno dei giovani rapper statunitensi più seguiti. Nel 2020 ha pubblicato l’album “Thats What They All Say”. Collabora con numerosi rapper, tra cui Lil Nas X (per “Industry Baby”)



