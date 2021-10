Forbes 400, ecco gli uomini più ricchi degli Usa: Bezos al primo posto

5/11 ©Ansa

Appena fuori dal podio Bill Gates. Il magnate per la prima volta dopo 30 anni viene scalzato dal podio. Gates, che lo scorso maggio ha divorziato dalla moglie e Melinda French Gates, ha dovuto versare alla ex consorte circa 5,7 miliardi di dollari di azioni in società come Deere & Co e Canadian Railway. Ed ecco che la signora appare per la prima volta su The Forbes 400 quest'anno al n. 158 con un patrimonio stimato di 6,3 miliardi di dollari. Il patrimonio di Bill è ora di 134 miliardi di dollari