Forbes, la classifica delle star musicali defunte "più ricche". FOTO

2/11 ©Getty

Prince è il primo per quanto riguarda i musicisti mentre nella classifica generale relativa a tutte le celeb defunte che hanno guadagnato di più nell’ultimo anno si posiziona al secondo posto. Al primissimo posto della lista dei Vip defunti in generale (non solo musicisti) c’è Roald Dahl, il padre di Willy Wonka, con la bellezza di 513 milioni di dollari di fatturato. Al secondo posto della classifica generale, ecco Prince che sorpassa Michael Jackson.



GUARDA IL VIDEO: La storia di Prince