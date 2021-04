Il fondatore di Amazon guida la lista annuale stilata dalla rivista con 177 miliardi di dollari, seguito da Elon Musk (151 miliardi) e Bernard Arnault (150 miliardi). In Italia in testa Leonardo del Vecchio, fondatore di Luxottica (25,8 miliardi di dollari). Kim Kardashian new entry con 1 miliardo di dollari. Il 2021 segna il record dei miliardari: sono 2.755, 660 in più rispetto al 2020, circa uno ogni 17 ore