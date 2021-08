La popstar vanta un patrimonio che il celebre magazine statunitense ha quantificato in ben 1,7 miliardi di dollari. Si tratta della musicista più ricca del pianeta, al secondo posto nel mondo dello show business (appena dopo Oprah Winfrey). Ma la sua fortuna non è dovuta principalmente alle sette note: sono (in primis) Fenty Beauty e poi Savage X Fenty, i suoi marchi rispettivamente di cosmesi e lingerie, ad averla incoronata regina. Musica e film? Da questi dipendono qualche decina di milioni di dollari

Condividi:

Rihanna è la personalità del mondo della musica più ricca del pianeta: Forbes ha quantificato il suo patrimonio e, udite udite, questo ammonta alla bellezza di 1,7 miliardi di dollari.



Tale impero finanziario con più zeri dei cerchi olimpici la rende quindi la cantante e musicista con la ricchezza maggiore al mondo.

A livello di show business in generale, Robyn Rihanna Fenty (questo il suo nome completo all'anagrafe) si piazza al secondo posto, seguendo a ruota Oprah Winfrey.



Tuttavia, benché la popstar sia stata incoronata come la musicista più facoltosa della faccia della Terra, le sette note sono l'ultima voce del suo patrimonio.

La musica svolge una parte davvero marginale della sua montagna di soldi, per dirla à la Paperon de' Paperoni...



Il motivo principale di tanta fortuna è infatti non la sua carriera musicale bensì la sua veste da imprenditrice: sono innanzitutto Fenty Beauty e Savage X Fenty a giocare un ruolo cruciale.

Spetta al marchio di prodotti cosmetici e il brand di lingerie, inaugurati rispettivamente nel 2017 e nel 2018, il merito di aggiungere la maggior parte degli zeri della fortuna della cantante.

Con Fenty Beauty ha guadagnato 1,4 miliardi di dollari

approfondimento Rihanna annuncia l'arrivo di un nuovo profumo Al primo posto troviamo Fenty Beauty, il marchio di cosmesi che Rihanna ha lanciato nel 2017. Il 50% della società è di sua proprietà, come riporta Forbes, e le ha così garantito ben 1,4 miliardi di dollari di ricchezza personale. Il restante 50% dell'azienda appartiene a LVMH, la multinazionale e conglomerata francese con sede a Parigi che è un vero e proprio gigante del settore del lusso (con il CEO Bernard Arnault che da anni ha conquistato il podio nella classifica degli uomini più ricchi del mondo).



Subito dopo Fenty Beauty, l'altra grande entrata di Rihanna è Savage X Fenty, il suo brand di underwear (inaugurato nel 2018, un anno più tardi rispetto al marchio di bellezza).

L'etichetta di lingerie di proprietà della popstar è valutata intorno al miliardo e le ha fatto guadagnare 270 milioni di dollari di ricchezza personale.



E la musica (e i film)?

approfondimento Rihanna e ASAP Rocky insieme a New York: le foto della coppia Sembra paradossale, eppure la musicista più ricca della Terra lo è non certo per i suoi dischi...

Tolti 270 milioni di dollari guadagnati grazie a Savage X Fenty e soprattutto 1,4 miliardi di dollari che si è messa in tasca con Fenty Beauty, cosa rimane del patrimonio totale di 1,7 miliardi di dollari? Le "briciole" (in confronto al resto, chiaramente).

"Solamente" qualche decina di milioni di dollari deriva dagli introiti di musica e film (ricordiamo che Rihanna ha accostato alla sua carriera da cantante anche quella da attrice, debuttando nel 2006 nella pellicola Ragazze nel pallone - Tutto o niente di Steve Rash e recitando poi in molti altri titoli, tra cui Ocean's 8 di Gary Ross nel 2018 e Guava Island di Donald Glover nel 2019).



L'ultimo (per ora) album di Rihanna

approfondimento Rihanna: la nuova collezione beauty e il messaggio alle donne Nel 2017 Rihanna aveva da poco pubblicato il disco Anti (che, per adesso, è la sua ultima fatica discografica) e aveva da poco terminato il tour mondiale. Dopo lo stress dovuto all'avventura in studio e a quella probabilmente molto impegnativa sul palco, la cantante si era concessa una pausa di relax. E, con essa, si è concessa quello che all'inizio sembrava più un divertissement, un hobby anziché un vero e proprio investimento economico. Stiamo parlando del lancio di un marchio personale di prodotti di bellezza, Fenty Beauty appunto. Invece quel "gioco" è stato l'asso nella manica con cui la cantante può oggi dire di aver pigliato tutto (usando una metafora pokeristica).

Una ricchezza che (forse) aumenterà

approfondimento A$AP Rocky conferma la relazione con Rihanna: È l'amore della mia vita È probabile che il patrimonio di Rihanna sia destinato a lievitare ulteriormente.

Secondo gli analisti, infatti, il valore delle aziende specializzate in prodotti beauty tenderà a salire sempre di più.

E Fenty Skin sta portando i primi succulenti frutti: il nuovo marchio fondato dalla popstar l'anno scorso sta andando alla grande.

Un "inizio molto promettente", queste le parole di un portavoce di LVMH. Per quanto riguarda il brand di cosmesi, invece, il conglomerato del lusso afferma che "ha mantenuto il suo fascino come marchio di make up di prim'ordine".