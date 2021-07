Rihanna annuncia l'arrivo di un nuovo profumo

Rihanna, il post su Instagram

Nel corso degli anni Robyn Rihanna Fenty, questo il nome all’anagrafe, si è affermata come una delle star più amate, popolari e seguite del mondo dorato di Hollywood. Poco fa la voce di Shut Up And Drive ha rivelato la distribuzione di una nuova fragranza attraverso un post che ha immediatamente entusiasmato il pubblico tanto da contare al momento oltre quattro milioni e mezzo di like.