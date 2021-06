Vogue Italia, Rihanna conquista il magazine

Dall’affermazione come popstar alla carriera di attrice passando per il mondo dell’imprenditoria fino a diventare una vera e propria icona di stile. Nel corso degli anni Robyn Rihanna Fenty , questo il nome all’anagrafe, si è imposta come un fenomeno mediatico senza precedenti divenendo una delle artiste più amate e popolari a livello internazionale.

approfondimento

Rihanna annuncia che presto uscirà una sua nuova canzone

Emanuele Farneti, Editor-in-Chief, ha parlato del lavoro realizzato da Rihanna (FOTO) che ha curato il servizio in toto, queste le sue dichiarazioni nel post: ”Negli anni più recenti abbiamo provato a utilizzare la nostra cover in tanti modi differenti: con foto, illustrazioni e anche con nessuna immagine. Ma non abbiamo mai invitato la persona protagonista a fare tutto da sola: posare, scattare le foto e scegliere i vestiti da indossare”.

Emanuele Farneti ha poi aggiunto: “L’occasione giusta per questo nuovo esperimento avrebbe richiesto assolutamente il fai da te. E non avrebbe potuto farlo nessun’altra persona se non Rihanna - che è apparsa in così tante cover, ma mai come questa volta nella versione nella quale, soltanto lei, ha scelto come rappresentarsi senza filtri e mediazioni”.