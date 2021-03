Rihanna annuncia che presto uscirà una sua nuova canzone

Rihanna ha mandato ancora una volta letteralmente in visibilio i fans, annunciando a sorpresa che potrebbe rilasciare un nuovo singolo molto presto. La rivelazione è avvenuta sul magazine online Access Hollywood , in contemporanea con dei misteriosi commenti rilasciati su Instagram . Con uno speciale video, la cantante ha infatti ringraziato calorosamente i fan che, a distanza di 5 anni, supportano ancora il suo album “ Anti ”, relegandolo a un posto speciale nella classifica americana Billboard 200 . Stabile nel rank dal gennaio 2016, questo risultato storico rende Rihanna la prima artista di colore ad aver mai raggiunto un simile traguardo.

Un nuovo singolo annunciato a sorpresa su Instagram

È con impazienza che i fan attendono l’uscita del suo nono album. La cantante 33enne, icona delle Barbados, non si è espressa in merito ma ha rivelato che potrebbe rilasciare una nuova canzone molto presto. Nel suo messaggio su Instagram ha scritto, per ringraziare i fan: “Sono grata all’Altissimo per aver messo questi fortissimi sostenitori nella mia cerchia”, a cui ha poi aggiunto “Congratulazioni per tutti quelli che hanno contribuito a questa era, grazie team”. Il post in questione ha scatenato, nel giro di pochi minuti, una valanga di like e condivisioni da tutto il mondo, oltre che il caro affetto dei fan appena nominati.

Non è la prima volta che Rihanna si esprime in merito all’uscita di nuova musica. Lo scorso luglio 2020, in un’intervista ad Access Hollywood aveva dichiarato che: “Non vedo l’ora di far uscire qualcosa di nuovo, di cui sono veramente orgogliosa ed entusiasta”, dando l’idea che il tutto fosse già praticamente pronto. “Molto probabilmente tutto ciò avverrà molto prima di quello che i miei sostenitori pensano”, ma la cantante ha dichiarato che al momento non se la sente di mettersi fretta e che è sicura i suoi fans capiranno questa scelta.