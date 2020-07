Rihanna parla del suo nuovo album e promette: "Nessuno rimarrà deluso"

Sono trascorsi ormai quattro anni dall’ultimo album di Rihanna ( FOTO ). “Anti” venne pubblicato nel 2016 e da allora la cantante nativa delle Barbados è ferma almeno discograficamente mentre ha continuato a portare avanti la sua attività da imprenditrice. Proprio in occasione del lancio della sua nuova linea di prodotti per la cura della pelle, la 32enne è tornata a parlare di nuova musica e dell’attesa dei fan per un album . "Sono sempre al lavoro su nuova musica e quando sarò pronta a rilasciarla nel modo in cui mi sento di fare allora uscirà. E quando accadrà non rimarrete delusi, ne varrà la pena. Non lo farò solo perché la gente sta aspettando , ci è voluto così tanto tempo, farò sì che ne sarà valsa la pena restare in attesa". A giugno 2019 Rihanna risulta essere l'artista femminile più ricca del mondo con un patrimonio di circa 600 milioni di dollari . Nel 2020 ha collaborato con il rapper PartyNextDoor per il singolo “ Believe It ”, primo brano dopo oltre tre anni d’assenza dalle scene musicali.

Il presunto nuovo duetto con Eminem (poi smentito)

Proprio negli ultimi giorni si era parlato di un nuovo duetto tra Eminem e Rihanna dopo la pubblicazione sui social di un post equivoco della Burn It Down Group, compagnia di proprietà del rapper. La collaborazione è stata smentita anche se tantissimi fan del rapper e della cantante sperano ancora di rivedere i due alle prese con un nuovo brano. Lo stesso account ha pubblicato varie stories per specificare che non è prevista nessuna nuova canzone. Rihanna ed Eminem hanno collaborato per "Love The Way You Lie", pubblicata nel 2010, e "Monster" arrivata tre anni dopo. Sono invece trascorsi 15 anni dall’uscita di “Pon de Replay”, singolo di debutto di Rihanna. La stessa cantante ne ha parlato durante l’intervista: “Pensavo fossero passati meno anni. Sono grata di essere ancora qui e vorrei continuare ad aumentare i progetti e le iniziative. Sono davvero felice di ciò e non posso lamentarmi”.

Le donne e il tema dell’uguaglianza

Durante la presentazione di Fenty Skin, la sua nuova linea di prodotti per la cura della pelle, Rihanna ha parlato soprattutto delle donne. L’obiettivo da imprenditrice è quello di creare prodotti in grado di farle sentire a proprio agio, a prescindere da quanto amino truccarsi. La popstar ha creato una serie di skincare composta da tre prodotti. Non poteva mancare una sua opinione al tema dell’uguaglianza: “Se c'è qualcosa che ho imparato, è che insieme possiamo aggiustare questo mondo. Non possiamo farlo divisi. Non potrei enfatizzare abbastanza questa cosa. Non possiamo lasciare che l'insensibilità penetri, tipo: “Se è un tuo problema allora non è mio”, “È un problema delle donne”, “È un problema delle persone di colore”, “È un problema delle persone povere”. Quanti di noi hanno colleghi, partner, amici di altre razze, sesso, religioni?”.