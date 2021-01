Essence, Rihanna conquista la cover

Cantante, modella, imprenditrice e attrice. Nel corso degli anni la voce di Umbrella ( FOTO ) si è affermata com una delle stelle più luminose del mondo dorato di Hollywood posando per cover, scalando classifiche e ottenendo prestigiosi riconoscimenti.

Dal successo musicale a icona di stile, Robyn Rihanna Fenty , questo il nome all’anagrafe, è un vero e proprio fenomeno mediatico in costante ascesa da oltre quindici anni. Nelle scorse ore la voce di Shut Up and Drive ha condiviso la cover di Essence sul suo profilo Instagram che conta oltre ottantanove milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Rihanna: popstar mondiale

Dalla grande esplosione mediatica con Pon de Replay al successo di Love On The Brain passando per Disturbia, Rehab e Diamonds, la popstar ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta con brani che hanno venduto milioni di copie, tra questi anche Only Girl (In the World), certificato con ben sei dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di sei milioni di copie.

Per quanto riguarda gli album, tra i più amati dal pubblico spiccano Good Girl Gone Bad e Talk That Talk.