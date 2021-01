Rihanna lancia il gloss di Fenty Beauty in versione portachiavi

La popstar ha presentato, in versione limitata, una nuova versione del bestseller del suo brand Fenty Beauty, il Gloss Bomb Universal Lip Luminizer Condividi:

Rihanna non si ferma più. La popstar e imprenditrice continua con successo a lavorare per il suo brand di bellezza Fenty Beauty. E in questi giorni ha presentato un nuovo prodotto, che in realtà è una versione mini del bestseller Gloss Bomb Universal Lip Luminizer. Rihanna presenta il gloss portachiavi Si tratta di una versione portachiavi del celebre gloss, in edizione limitata. Il prodotto è disponibile nella tonalità rosa nude Fenty Glow, molto amata dai clienti, e in una nuovissima sfumatura rosa chiamata Pink Dragonfly. Entrambi i prodotti potranno essere inseriti facilmente nell'apposito portachiavi.

Immagine tratta dal sito fentybeauty.com

approfondimento Rihanna: la nuova collezione beauty e il messaggio alle donne L'idea è quella di avere un gloss per sistemare il trucco in ogni momento della giornata, avendolo comodamente appeso alla borsa o alle chiavi. Pronto all'uso. Anche se Rihanna ha una linea di bellezza di grande successo, in realtà è cresciuta senza truccarsi. "Rossetto alle Barbados? No, a meno di non essere una damigella d'onore al matrimonio di un'amica", ha rivelato a InStyle quando le è stato chiesto della sua routine di bellezza da adolescente. "La mamma non era flessibile. Non avevo trucco", ha confermato. Il Mini Lip Duo più il portachiavi Lil Gloss Bombs costa 22 sterline (circa 24 euro) ed è disponibile da Boots nel Regno Unito e sul sito ufficiale. I due gloss contengono burro di karité e hanno un profumo di pesca e vaniglia. Rihanna e il fondotinta Fenty Beauty Recentemente sul profilo Instagram di Fenty Beauty è stato pubblicato uno scatto con protagonista Rihanna, per promuovere il nuovo fondotinta in polvere opaca.

L'artista 32enne ha poi pubblicato un video su Youtube per mostrare ai fan come utilizzare il fondotinta. "Quindi oggi parleremo del nostro nuovissimo fondotinta in polvere", ha iniziato, promettendo di mostrare agli ammiratori tutti i suoi "suggerimenti e trucchi". Innanzitutto, la nove volte vincitrice del Grammy ha spiegato che il fondotinta, che va "dalla copertura media a quella completa", è la versione in polvere del suo pluripremiato fondotinta liquido con lo stesso nome. L'imprenditrice ha poi applicato il prodotto, che ha descritto come "resistente al grasso, resistente al sudore" con un "effetto sfocatura", sul viso. Rihanna ha consigliato ai clienti, nel caso avessero avuto una giornata pesante, di usare una tonalità leggermente più chiara sul loro viso.