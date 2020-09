Rihanna e il nuovo album: Skylar Grey svela una canzone inedita

IL RAPPORTO TRA SKYLAR GREY E RIHANNA

Le due artiste hanno già collaborato in passato. Skylar Grey è infatti la co-autrice di “Love the Way You Lie”, singolo del 2010 interpretato da Eminem e Rihanna, candidato al Grammy Awards. La 34enne è molto famosa per avere partecipato alle colonne sonore di “Cinquanta sfumature di grigio” col brano “I Know Your” e di “Fast and Furious 7” con la canzone “I Will Return”. Recentemente ha invece scritto e interpretato “Everything I Need” per il blockbuster “Aquaman”. Nel 2020 ha fatto un featuring con Eminem in “Leaving Heaven” e in estate ha annunciato che il suo nuovo album si intitolerà “Dark Thoughts”.

LE ULTIME APPARIZIONi DI RIHANNA

Lo scorso 22 febbraio ha ricevuto l’ambito President’s Awards, un riconoscimento che onora l’artista per il suo impegno nel sostenere iniziative di carattere umanitario. Un bel sorriso dopo che a gennaio del 2020 si era separata dall’imprenditore Hassan Jameel dopo tre anni di relazione, come ha rivelato una fonte anonima molto vicina alla coppia.

Lo scorso 27 marzo il rapper PartyNextDoor ha pubblicato il singolo “Believe It” in collaborazione con Rihanna, la quale è tornata sulle scene musicali dopo tre anni di assenza. Bisogna infatti risalire al 2017 per trovare i suoi ultimi featuring: “Wild Thoughts” con Bryson Tiller e DJ Khaled, “Loyalty” con Kendrick Lamar e “Lemon” dei N.E.R.D. Nel frattempo è apparsa sul grande schermo nei film “Oceans’ 8” e “Guava Island”.