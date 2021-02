LVMH sospende Fenty, la casa di moda di Rihanna

La pop star e la multinazionale leader mondiale nel settore del lusso hanno preso di comune accordo la decisione di sospendere le attività del brand. Tra le cause ci sarebbe anche la pandemia (che non avrebbe permesso alla cantante di poter gestire il marchio - che ha sedi in Europa - a causa dei lockdown e delle restrizioni riguardanti gli spostamenti per contenere il contagio)

L’annuncio di Rihanna e LVMH: un arrivederci, non un addio (forse)



Non si tratta forse di un definitivo addio, dicevamo: la speranza che sia solamente un arrivederci si legge tra le righe nel comunicato. “Rihanna e LVMH hanno preso congiuntamente la decisione di sospendere il ready-to-wear di Fenty, con sede in Europa, in attesa di condizioni migliori”, queste le parole con cui è stato dato l’annuncio.

Dunque una sospensione, non una vera e propria chiusura definitiva. Come riportato dal New York Times, il comunicato ufficiale originale afferma “jointly made the decision to put on hold the ready-to-wear activity, based in Europe, pending better conditions”, quindi l’annuncio riguarderebbe una (per ora) temporanea sospensione (to put on old significa infatti mettere in attesa).