The Studio, la serie tv rinnovata per la seconda stagione

The Studio avrà una seconda stagione. Come rilanciato da Variety , Seth Rogen e Evan Goldberg , creatori della serie targata Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), hanno commentato: “Siamo entusiasti”.

the studio, confermata la seconda stagione

Seth Rogen tornerà nel ruolo del produttore cinematografico. L’attore e Evan Goldberg, creatori della serie, hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di realizzare una seconda stagione di The Studio. Non vediamo l'ora di prendere l'esperienza vissuta nella realizzazione della prima stagione e metterla immediatamente nella seconda, per poi ripetere questo ciclo per altre dieci stagioni”.

La coppia ha aggiunto: “E non vediamo l'ora di tenere tutti i nostri amici e colleghi del settore con il fiato sospeso per sapere quando una delle loro storie personali sarà trasmessa in streaming su Apple TV+".