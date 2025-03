The Studio, la serie tv su Hollywood con Martin Scorsese

"Se dipendesse da me" assicura l'idealista dirigente di Hollywood interpretato da Seth Rogen al suo assistente "ci concentreremmo sulla realizzazione del prossimo Rosemary's Baby o Annie Hall o, sai, su qualche grande film che non sia stato diretto da un fottuto pervertito". Tuttavia, quando la sua capa ai Continental Studios viene licenziata, e il mutevole CEO interpretato da Bryan Cranston gli offre il posto, il Matt Remick di Rogen si trova a dover soddisfare l'unica condizione per avere quel lavoro: trasformare il film basato sulla bevanda Kool-Aid nel "nuovo Barbie".

Dopo i primi dieci minuti di The Studio, è ben chiaro che tipo sia Matt Remick. Non è sposato né fidanzato, non ha figli, non ha una vita sociale, non ha passioni. Tutta la sua vita ruota attorno al cinema e ai Continental Studios. La sua conoscenza cinematografica spazia dai franchise d'azione ai vincitori di Premi Oscar, fino ai film indipendenti e ai cinema d'essai internazionali. Le sue intenzioni sono quasi sempre buone e, quando ottiene la promozione, mantiene la promessa di far diventare il suo assistente un dirigente creativo. Eppure è così desideroso di avere successo in un settore che si trova a che fare con sconvolgimenti tecnologici, agitazioni sindacali, frammentazione del pubblico e un crollo delle presenze a teatro, che non si revala a conti fatti migliore degli altri. O meglio: non lo considerano migliore né i registi né gli attori che lui tanto venera.