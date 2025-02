Martin Scorsese, nuovo progetto con DiCaprio, Blunt e The Rock

L'autore statunitense sta lavorando alla regia di un progetto senza titolo per cui già si stanno muovendo i distributori. Scorsese vorrebbe riunire su un altro set la coppia di "Jungle Cruise", il cui sequel è in fase di lavorazione

Martin Scorsese si conferma uno dei registi con più idee in circolazione, vista la quantità di progetti su cui, stando alle fonti, starebbe lavorando dopo il successo del 2023 Killers of the Flower Moon.

Deadline riporta in esclusiva i dettagli del nuovo lungometraggio su cui è concentrato il regista, un film attualmente senza titolo che, però, già sta solleticando i distributori.

La storia, di cui non esiste ancora la sceneggiatura, avrebbe come protagonista un aspirante boss della mafia deciso a prendere il controllo del crimine delle Hawaii.

Per il cast sono stati fatti nomi di alto profilo: da Leonardo DiCaprio, attore feticcio di Scorsese, a Emily Blunt e Dwayne "The Rock" Johnson - questi ultimi due ancora insieme dopo Jungle Cruise.

La storia: un boss alle Hawaii A Hollywood, secondo le fonti di settore, è iniziata la gara per accaparrarsi i diritti del nuovo film di Martin Scorsese che ha in mente un thriller ambientato nello scenario paradisiaco delle isole Hawaii, animato da un cast stellare.

La trama e i tratti del protagonista sono ispirati a fatti reali, la vera storia di un aspirante boss della mafia che intende farsi largo tra la criminalità organizzata delle Hawaii. Il progetto dovrebbe includere una sceneggiatura del giornalista e scrittore Nick Bilton che però non lavorerà fino a quando non ci sarà l'ok definitivo sull'opera.

Martin Scorsese torna così al thriller e a una storia in linea con quelle della sua produzione più famosa.

La nuova pellicola presenterebbe punti di contatto con Quei bravi ragazzi e The Departed e, secondo le indiscrezioni, avrebbe come orizzonte temporale gli anni Sessanta e Settanta. Leggi anche Martin Scorsese: "Continuerò a fare film, il cinema è in evoluzione"

Nel cast "The Rock", Blunt e (ancora) DiCaprio La nuova e ambiziosa storia di Scorsese avrebbe come personaggi principali alcune delle stelle più luminose di Hollywood, a cominciare da Dwayne Johnson, reduce dalla stagione del film natalizio Uno Rosso (Red One).

L'attore dovrebbe ritrovare sul set la collega di vecchia data Emily Blunt, anche lei citata nelle fonti come attrice individuata da Scorsese per una delle parti, dando vita a una nuova collaborazione dopo quella fruttuosa del 2021 col film Disney Jungle Cruise, di cui è stato annunciato già da tempo un sequel.

Il terzo nome di alto livello del nuovo film di Scorsese è quello di Leonardo DiCaprio, una presenza irrinunciabile per l'autore americano.

I tre divi in questione sarebbero coinvolti nel progetto anche nelle vesti di produttori insieme ad altri nomi.

Nessuna altra indiscrezione è trapelata sul progetto; restano avvolti nel mistero i ruoli che spetterebbero ai tre attori citati.

Il thiller ambientato alle Hawaii potrebbe far tornare concretamente Scorsese dietro la macchina da presa. Nell'ultimo anno e mezzo l'autore ha annunciato di stare preparando diversi lavori che però non hanno avuto attuazione, tra cui il discusso progetto sulla vita di Gesù.

A gennaio Scorsese è stato al centro di nuove notizie a proposito delle trattative per un adattamento del best-seller di Erik Larson Il diavolo nella città bianca. Anche per questo progetto il nome del regista è stato accostato a quello di DiCaprio.