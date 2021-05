approfondimento

A$AP Rocky, vero nome Rakim Athelaston Mayers, non ha voluto raccontare troppi dettagli della storia d'amore con Rihanna, ma ha confermato di trovarsi molto meglio in coppia che da single. "Molto meglio. Molto meglio quando hai trovato la tua persona. Lei vale come un milione delle altre. Penso che quando lo sai, lo sai: lei è quella giusta". Il rapper ha poi parlato del viaggio fatto con la compagna a Barbados nelle Feste di Natale del 2020. Sia Rihanna che il padre del rapper sono originari dell'isola dei Caraibi. "È stato come tornare a casa. È stato pazzesco. Ho sempre immaginato com'era per mio papà, prima che venisse in America. Ho potuto visitare tutti questi posti e, credici o meno, c'era qualcosa di nostalgico. Straniero ma familiare". Infine il rapper e produttore discografico 32enne non ha escluso di diventare padre, un giorno. "Se è il mio destino, assolutamente. Penso che sarei un papà incredibile ed eccezionale". Le voci su una possibile storia tra le due star sono iniziate a circolare già nel 2013, quando il rapper ha supportato Rihanna nel suo Diamonds World Tour. Sembra, però, che la relazione tra i due sia iniziata nel 2020, dopo la rottura tra Rihanna e il miliardario Hassan Jameel, con il quale faceva coppia da tre anni. Il 19 luglio scorso, Rihanna aveva scelto A$AP per fare da testimonial al suo brand di cosmetici Fenty Beauty.

A$AP Rocky e la prigionia

L'intervista è stata anche l'occasione per ripercorre la prigionia di un mese del rapper in Svezia, quando fu accusato di aggressione derivante da una rissa di strada del 2019. Il procedimento di primo grado avanti la Corte di Stoccolma si concluse con una condanna a sei mesi di reclusione, con pena sospesa e obbligo di risarcimento della vittima con 12500 corone svedesi (1164 euro). Il caso ha attirato l'attenzione internazionale quando l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenne, sostenendo che A$AP Rocky era stato trattato ingiustamente.