Asap Rocky vuole diventare sindaco di New York: "Sono serio"

A$AP Rocky è pronto a scendere in politica.

Nel corso di una videointervista a Variety, in cui il rapper ha suonato New York or Not New York, ha parlato di un suo sogno. Che, lui dice, è piuttosto concreto.

A$AP Rocky futuro sindaco?

A$AP Rocky, all'anagrafe Rakim Mayers, ha poi scherzato sull'assonanza tra il suo cognome (Mayers) e "mayor" (in inglese, "sindaco"). "Dovrei essere io il sindaco", ha detto. "Non vedo l'ora di prendere decisioni che vadano a beneficio di New York. Quando sarò in carica, sarà solo una mia prerogativa. Sono dannatamente serio". In un'altra parte del video, conferma: "Se fossi sindaco di New York... Anzi: quando sarò sindaco di New York, non se".

Nel corso dell'intervista, ad A$AP Rocky è stato chiesto di esprimersi su una questione controversa, che ha fatto parlare molto i newyorchesi: l'introduzione di pedaggi a pagamento a Manhattan durante le ore di punta. "Accidenti, è una cosa assurda", ha detto. "Cosa farei al riguardo? Lasciatemi riflettere prima di rispondere, perché non voglio limitarmi a sfogarmi. Probabilmente ha i suoi lati negativi, probabilmente funziona, ha i suoi pro e contro, giusto? Vivere a New York è così costoso, figuriamoci possedere un veicolo. Ci sono così tante multe, così tanto traffico. Non ho ancora la risposta a questo, ma almeno posso ammettere di non averla ancora. Sarei un sindaco molto nobile, onesto, diretto e schietto. Sindaco Mayers, sinceramente vostro":