A$AP Rocky, la foto coi genitori di Fedez. Ha comprato Villa Matilda?

La lussuosa proprietà dal valore di oltre dieci milioni di euro è sul mercato ma non ha ancora trovato un compratore.

Il rapper e compagno di Rihanna è stato avvistato in Italia, a quanto pare, interessato all'acquisto di un rifugio per rilassarsi lontano da sguardi indiscreti

Villa Matilda, il paradiso sul Lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez, è in cerca di un nuovo proprietario, non è una novità, dal momento che la residenza di lusso è sul mercato da quando l'imprenditrice e il rapper hanno messo fine al loro matrimonio.

A far discutere, da qualche settimana, è la presenza di Asap Rocky in Italia, più precisamente, sul Lago di Como, a zonzo per Cernobbio insieme alle sue guardie del corpo.

Il rapper statunitense, nonché compagno di Rihanna, starebbe cercando casa nel Belpaese e la foto pubblicata da Fedez in cui la star americana posa nel suo giardino potrebbe essere una prova del suo interesse interesse proprio per la villa dei Ferragnez.

Asap Rocky interessato a Villa Matilda? Asap Rocky è interessato a Villa Matilda? Sarà lui il nuovo proprietario della villa che è intestata a Fedez? Gli interrogativi si accumulano in questi giorni, alimentati da quello scatto del rapper americano insieme ai genitori di Fedez, mamma Tatiana e papà Franco Lucia.

Lo scatto, che ormai risale a due settimane fa, pubblicato da Fedez per celebrare il disco d'oro di Battito, la canzone da lui portata a Sanremo, è stato commentato in maniera scherzosa dai fan ma per molti è un segnale di una possibile trattativa silenziosa in corso.

Lo staff di Fedez ha ribadito l'assenza di novità, una risposta che non smentisce la possibilità di una discussione aperta.

Asap Rocky sarebbe interessato all'acquisto di un rifugio in Italia e la favolosa proprietà dei Ferragnez, poco distante da quella dei Clooney, sarebbe una dimora all'altezza del suo stile di vita.

Il rapper è spesso in Italia per partecipare agli eventi legati alla moda - un settore dove ha moltissimi interessi - ed è proprio alle sfilate di Milano che ha incontrato Fedez di recente. Vedi anche Milano Moda Uomo, le star alle sfilate maschili. FOTO

Villa Matilda, un gioiello sul Lago di Como

Villa Matilda, la residenza da favola di Fedez e Chiara Ferragni, è un gioiello immobiliare situato a Pognana Lario, affacciata sulle pacifiche sponde del Lago di Como e accessibile dal Lago.

Definita un paradiso da Chiara Ferragni, che l'aveva mostrata al suo pubblico social parlandone come di un sogno che da tempo condividevano lei e Fedez, la villa è stata acquistata dalla coppia nel 2022 ed è stata riprogettata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, amici dell'imprenditrice e influencer.

La villa, che si estende su più livelli per oltre quattrocento metri quadrati, è immersa in un parco verde di oltre mille metri quadrati, ha una darsena privata e una piscina a sfioro, elemento moderno in un contesto elegante e classico.

Ferragni, che ha scelto di chiamarla col nome della sua amata cagnolina scomparsa un anno dopo l'acquisto, ci è rimasta per poco tempo, dal momento che la villa è comparsa tra gli annunci delle residenze di lusso in vendita già nella primavera del 2024.

Vedi anche Chiara Ferragni apre le porte di Villa Matilda sul Lago di Como