Biancaneve, il nuovo teaser del live action

Giovedì 20 marzo Biancaneve farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche del nostro Paese. Il canale YouTube di Disney IT ha diffuso nuove immagini del lavoro con Rachel Zegler nei panni dell’amata protagonista. Il filmato ha offerto un nuovo sguardo sul film diretto da Marc Webb , tra i suoi lavori ricordiamo The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro. Gal Gadot vestirà i panni della regina Grimilde, mentre Andrew Burnap sarà Jonathan.

Nonostante la giovane età, Rachel Zegler ha già ricevuto importanti riconoscimenti, tra i quali una statuetta come Migliore attrice in un film commedia o musicale per il ruolo di Maria in West Side Story di Steven Spielberg.