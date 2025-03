Pechino Express, in viaggio verso la Thailandia. Le anticipazioni

Filippine, Isola di Palawan: 105 km da Sabang a Puerto Princesa, tra un trekking estremo nella giungla e il fiume sotterraneo più lungo del mondo. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru guidano i viaggiatori nella nuova tappa che mette in palio un biglietto per la Thailandia. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Sempre disponibile on demand

Mappe in mano e zaini in spalla, a Pechino Express si torna a correre: domani, giovedì 20 marzo , in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , i viaggiatori affronteranno la terza ed ultima tappa alla scoperta delle Filippine. Quella che li attende sarà infatti una corsa importante proprio perché in palio c’è un biglietto per la Thailandia, il secondo Paese di questo straordinario viaggio che quest’anno li porterà “Fino al tetto del mondo”: il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru guideranno le coppie da Sabang a Puerto Princesa, in un percorso lungo 105 chilometri fatto di prove avvincenti e avventure insidiose.

Le anticipazioni della nuova puntata

Il percorso che li attende stavolta metterà a dura, durissima prova la loro resistenza: giovedì 20 marzo alle 21.15 –in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – i viaggiatori faranno prima un lunghissimo ed estremamente intricato trekking nella giungla, poi attraverseranno in barca il fiume sotterraneo più lungo del mondo, quello di Puerto Princesa, una delle 7 meraviglie naturali. La corsa inizierà dalla Manlipien Beach di Sabang sempre sull’isola filippina di Palawan e, dopo aver superato il villaggio di Matahimik, la prima coppia che firmerà il Libro Rosso proprio al Baywalk di Puerto Princesa otterrà l’immunità e di conseguenza anche l’accesso diretto alla Thailandia. Sempre con il loro zaino in spalla – contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale – avranno come obiettivo ultimo il Tappeto Rosso al Balayong People’s Park di Puerto Princesa, il traguardo conclusivo dell’ultima tappa filippina. La parola finale però come sempre spetterà alla busta nera, che decreterà se la tappa è eliminatoria o meno e deciderà così le sorti di una delle coppie in gara. Chi staccherà il pass per la Thailandia e potrà continuare la sua avventura a Pechino Express?