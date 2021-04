Anna Tatangelo si trasforma in Rihanna e fa impazzire i suoi fan

A "Name That Tune", lo show condotto da Enrico Papi su Tv8, la cantante si è calata nei panni della popstar e ha ballato il suo celebre singolo "Umbrella"

approfondimento

Anna Tatangelo, il nuovo singolo è Serenata

Da una parte la nostra bellissima “muchacha ” Anna Tatangelo, dall’altra la sensuale Rihanna. Un confronto quanto mai azzardato diranno i più che però è andato in onda durante l’ultima puntata di Name That Tune, lo show condotto da Enrico Papi su Tv8 in cui la Tatangelo si è scatenata sulle note di "Umbrella", celebre hit contenuta nel terzo album della popstar Rihanna. Il video è diventato virale sui social e ha innescato di apprezzamenti a non finire rivolti verso la nostra italianissima cantante.