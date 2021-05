Arnault sorpassa Bezos: per un po' è stato l'uomo più ricco del mondo

6/11 ©Ansa

Lvmh comprende marchi che vanno da Louis Vuitton a Fendi a Givenchy, passando per Dior. Di recente è salita al 10% di Tod's dopo aver assunto il controllo dei sandali Birkenstock. Il momentaneo sorpasso di Arnault su Bezos mette in evidenza la tenuta del gruppo di fronte alla pandemia: ha chiuso il primo trimestre del 2021 con ricavi per 17 miliardi di dollari, in aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente