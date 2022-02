10/10 ©IPA/Fotogramma

Al diciottesimo posto, distante svariati milioni, c’è Shonda Rhimes (81 milioni), la producer e creatrice della serie "Bridgerton", “Scandal”, “How to get away with murder” e “Grey’s Anatomy”. Al 25esimo posto chiude la classifica la cantante Taylor Swift con un patrimonio di 52 milioni di dollari