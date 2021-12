3/17 ©Getty

“È stata la mano di Dio” è la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, che si intreccia con una tragedia. Ma il destino trama dietro le quinte indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita. Ecco il cast completo degli attori.

Golden Globe, È stata la Mano di Dio candidato come miglior film straniero