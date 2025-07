Happy Hours, Katie Holmes e Joshua Jackson tornano a recitare insieme

Cosa fanno Katie Holmes e Joshua Jackson oggi?

In carriera, Katie Holmes ha recitato in grandi produzioni come Batman Begins di Christopher Nolan, ma anche in film d'autore come Tempesta di ghiaccio di Ang Lee e Schegge di April di Peter Hedges, e in produzioni indipendenti come Rare Objects, Alone Together e All We Had. Sia lei che Jushua Jackson hanno preso parte all'amata serie drammatica per adolescenti Dawson's Creek, per tutte e sei le stagioni. Di recente Holmes è stata guest star al fianco di Natasha Lyonne nella seconda stagione di Poker Face. Joshua Jackson, dal canto suo, è stato protagonista di Doctor Odyssey e del film The Karate Kid 2 con Jackie Chan e Ralph Macchio.