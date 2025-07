Ferragnez, è ufficiale: divorzio congiunto e figli affidati a entrambi

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è finito. Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, è arrivata la conferma ufficiale: il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto. La decisione è stata presa ieri, 21 luglio, e segna la conclusione formale di una delle unioni più seguite d’Italia. Entrambi gli ex coniugi hanno trovato un’intesa che ha permesso di evitare contenziosi, presentandosi in aula con un accordo già definito.

Affidamento condiviso e spese a carico di Fedez

Secondo quanto stabilito, i figli della coppia resteranno affidati a entrambi i genitori, con una frequentazione quasi paritetica. Non è previsto alcun assegno di mantenimento né per i bambini né per Chiara Ferragni. Le spese scolastiche e sanitarie saranno interamente a carico di Fedez. Il Tribunale ha ritenuto l’accordo equo e rispettoso delle esigenze familiari, approvandolo senza riserve.