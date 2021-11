'È stata la mano di Dio', Sorrentino: "Omaggio al cinema di Troisi"

Il regista alla presentazione ufficiale col cast della pellicola candidata all'Oscar che uscirà nelle sale il 24 novembre: "C'è un unico nume tutelare in questo film. Non c'è Fellini, non c'è altro". E aggiunge: "Oggi sono emozionato come al mio matrimonio"

"C'è un unico nume tutelare in questo film ed è Massimo Troisi. Non c'è Fellini, non c'è altro, solo il cinema di Trosi, dall'inizio alla fine". Lo ha detto Paolo Sorrentino alla presentazione italiana, a Napoli, di 'È stata la mano di Dio' ( LEGGI LA RECENSIONE ). Alcune scene grottesche della pellicola candidata agli Oscar fanno probabilmente riferimento al cinema del regista di Rimini, ma Sorrentino ha spiazzato citando il regista napoletano e il suo 'Le vie del signore sono finite'. Il nuovo film di Sorrentino uscirà il 24 novembre in sala.

Sorrentino: "Emozionato come al mio matrimonio"

"Oggi sono emozionato come al mio matrimonio", ha detto Sorrentino, raccontando la giornata della première del film. "Sono emozionato moltissimo, qui viene compreso in ogni sfumatura, non sarà facile per me affrontarla", aggiunge sull'evento di prima nazionale del film che oltre a essere il candidato dell'Italia per la selezione all'Oscar internazionale è stato premiato con il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria a Venezia ed è finalista agli EFA, gli 'Oscar' europei. "Il film fa la sua marcia, lenta e vediamo, si vive alla giornata", ha aggiunto il regista che ha già vinto l'Oscar nel 2014 con 'La grande bellezza', premiato come miglior film straniero. dall'Academy.