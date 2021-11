È stata la mano di Dio, il trailer del film di Paolo Sorrentino

Il nuovo film di Paolo Sorrentino racconta la sua storia, tra gioia e dolore. Ha due date d’uscita, una al cinema e una su Netflix Condividi

È stata la mano di Dio è il nuovo film di Paolo Sorrentino (LEGGI LA RECENSIONE). Una pellicola particolarmente attesa, considerando il successo che ha già riscosso. L’ultimo lavoro del regista premio Oscar ha infatti vinto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e il premio Marcello Mastroianni (consegnato a Filippo Scotti come miglior attore emergente) alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 (LO SPECIALE). È stata la mano di Dio sarà anche il film che rappresenterà l’Italia nella selezione per la categoria Miglior film internazionale della 94esima edizione degli Oscar. Ciò non vuol dire che la pellicola sarà certamente in gara per la statuetta dell’Academy. Concorrerà per la shortlist, che sarà rivelata il 21 dicembre 2021.

Il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino è molto intimo e inserisce elementi personali. Una storia introspettiva, in parte romanzata, esaltata da un cast spettacolare. Il regista racconta a suo modo l'infanzia vissuta nella Napoli degli anni '80. Dalla morte dei genitori alla figura onnipresente di Diego Armando Maradona. Il film avrà due date d'uscita. La prima è il 24 novembre al cinema. La seconda, invece, il 15 dicembre su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. È stata la mano di Dio, trama e cast È la storia di un ragazzo, Fabio, che si ritrova a vivere nella tumultuosa Napoli degli anni '80. Una giovinezza ricca di stravolgimenti, lieti e drammatici. L'arrivo in città di Diego Armando Maradona illumina a festa tutti i vicoli. Suo padre non potrebbe essere più felice. Questa gioia immensa, però, si affianca a un dolore indicibile. Il destino sa però giocare brutti scherzi e Fabietto avrà modo di comprendere come felicità e sofferenza possano in qualche modo intrecciarsi. Tutto ciò determinerà in maniera enorme il suo futuro. Paolo Sorrentino fa ritorno nella sua Napoli per raccontare una storia a dir poco personale, la sua storia.