EFA 2021, le nomination degli Oscar europei: tre per Paolo Sorrentino

Scritto dallo stesso Sorrentino, il film del regista Premio Oscar per La grande bellezza racconta di Fabietto, un ragazzo della Napoli degli anni Ottanta. Personale, autobiografica, la pellicola è una storia di crescita tra innamoramenti come quello per il calciatore del Napoli Diego Maradona e una tragedia familiare che cambierà per sempre la vita del protagonista. Un racconto di destino e famiglia, amore e perdita, con l'orizzonte già segnato dal cinema. Filippo Scotti (premiato a Venezia) è il protagonista Fabietto Schisa. Nel cast corale Toni Servillo e Teresa Saponangelo sono i suoi genitori e poi ancora Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Biagio Manna, Enzo Decaro. Il film sarà al cinema dal 24 novembre e su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite app con NOW Smart Stick) dal 15 dicembre.

EFA 2021, LE NOMINATION

European film 2021

È stata la mano di Dio (Italia) di Paolo Sorrentino

The Father (G.B., Francia) di Florian Zeller

Quo vadis, Aida? (Bosnia e Herzegovina, Austria, Paesi Bassi, Francia, Polonia, Norvegia, Germania, Romania, Turchia) di Jasmila Žbanić

Scompartimento n. 6 (Finlandia, Russia, Estonia, Germania) di Juho Kuosmanen

Titane (Francia, Belgio) di Julia Ducournau

European comedy 2021

Ninjababy (Norvegia) di Yngvild Sve Flikke

The Morning After (Francia) di Méliane Marcaggi

The People Upstairs (Spagna) di Cesc Gay

European documentary 2021

Babi Yar. Context (Paesi Bassi, Ucraina) di Sergei Loznitsa

Flee (Danimarca, Franca, Svezia, Norvegia) di Jonas Poher Rasmussen

Mr Bachmann And His Class (Germania) di Maria Speth

Il ragazzo più bello del mondo (Svezia) di Kristina Lindström & Kristian Petri

Taming The Garden (Svizzera, Germania, Georgia) di Salomé Jashi

European Animated Feature Film 2021

Even Mice Belong In Heaven (Repubblica Ceca, Francia, Polonia, Slovacchia) di Denisa Grimmová & Jan Bubeníček

Flee (Danimarca, Franca, Svezia, Norvegia) di Jonas Poher Rasmussen

The Ape Star (Svezia, Norvegia, Danimarca) di Linda Hambäck

Where is Anne Frank? (Belgio, Lussemburgo, Israele, Paesi Bassi, Francia) di Ari Folman

Wolfwalkers (Irlanda, Lussemburgo) di Tomm Moore & Ross Stewart

European Director 2021

Julia Ducornau – Titane

Radu Jude – Sesso sfortunato o follie porno

Paolo Sorrentino – È stata la mano di Dio

Jasmila Žbanić – Quo Vadis, Aida?

Florian Zeller – The Father

European Actress 2021

Jasna Đuričić – Quo Vadis, Aida?

Seidi Haarla – Scompartimento n. 6

Carey Mulligan – Una donna promettente

Renate Reinsve – La persona peggiore del mondo

Agathe Rousselle – Titane

European Actor 2021

Yuriy Borisov – Scompartimento n. 6

Anthony Hopkins – The Father

Vincent Lindon – Titane

Tahar Rahim – The Mauritanian

Franz Rogowski – Great Freedom

European Screenwriter 2021

Radu Jude – Sesso sfortunato o follie porno

Paolo Sorrentino – È stata la mano di Dio

Joachim Trier & Eskil Vogt – La persona peggiore del mondo

Jasmila Žbanić – Quo Vadis, Aida?

Florian Zeller & Christopher Hampton – The Father