James Gunn: "Vieteranno ai minori lo spin-off di Batman su Clayface"

James Gunn ha parlato del film spin-off di Batman su Clayface, anticipando che “potrebbero vietarlo ai minori per le scene bodyhorror”.

L’universo cinematografico DC si arricchisce di una nuova e inaspettata proposta, incentrata su uno degli antagonisti più iconici della mitologia di Batman. Il regista e co-CEO dei DC Studios ha condiviso nuovi aggiornamenti su Clayface, il film in sviluppo che si inserirà nell’universo DC con un’impronta decisamente horror. Diretto da James Watkins e scritto da Mike Flanagan, il progetto promette di offrire una declinazione cupa e adulta del genere cinecomic, con un’impostazione narrativa che guarda al body horror e a un target maturo.



L’inserimento di Clayface nel DC Universe è avvenuto in un secondo momento, come ha spiegato Gunn.

Nel corso di una recente puntata del DC Studios Showcase Podcast, James Gunn ha raccontato come il film su Clayface si sia aggiunto in un secondo momento rispetto alla prima fase del nuovo DC Universe, denominata “Gods and Monsters”. A differenza di altri titoli già previsti fin dall’inizio, come Supergirl e Lanterns, Clayface non faceva parte della prima lista di progetti presentata nel gennaio 2023. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da James Gunn, la proposta di Mike Flanagan si è rivelata talmente innovativa e affascinante da meritare un posto nella programmazione ufficiale.

“Clayface non era nei nostri piani iniziali. Non siamo entrati in questo lavoro pensando a Clayface, come invece era per Woman of Tomorrow o Lanterns. Di questi due ne avevamo parlato fin dall’inizio nella nostra writers room. Clayface non era sulla lista. Ma Mike è arrivato con un’idea così incredibile che ci ha lasciati a bocca aperta. Poi ha scritto la sceneggiatura, rispettando pienamente quella promessa. La cosa fantastica è che Peter e io, quando ancora producevamo film horror come The Belko Experiment, ci siamo detti che se ci fosse arrivata una sceneggiatura così, anche fuori dal DCU, l’avremmo fatta subito. È un film horror eccezionale, intelligente, divertente, del tipo che io adoro: un body horror. È classificato R… cioè, ancora non ufficialmente perché l’MPA deve vederlo, ma sarà quasi certamente un film vietato ai minori. Ed è piuttosto intenso”.