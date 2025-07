3/12 ©Getty

Nel 1967 decide di aprire il suo primo negozio. Sceglie Milano, in particolare uno spazio della Galleria Passerella. Nella realizzazione si fa affiancare dalla scultrice Amelia Del Ponte, per progettare uno store che potesse cambiare in continuazione e che assomigliasse, più che altro, a una galleria d’arte. Le ragazze sono tutte in minigonna, la musica è a tutto volume, e spesso insieme ai vestiti, ci sono in esposizione opere d’arte. In foto, lo stilista con la sua assistente nello shop milanese nel 1970