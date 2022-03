Chi sono le 5 tenniste e i 5 tennisti italiani più forti: classifica

9/10 ©Getty

Fabio Fognini, 34 anni, numero 37 del ranking ATP. Considerato uno dei più grandi giocatori italiani di sempre, vanta come migliori classifiche ATP il 9º posto in singolare raggiunto nel luglio 2019 e il 7º in doppio nel luglio 2015, unico tennista italiano a essere entrato nella top 10 in entrambe le specialità. È uno specialista della terra rossa, superficie su cui ha conquistato otto dei suoi nove titoli del circuito ATP in singolare