3/9 ©Ansa

"Ma la pandemia non debellata e la guerra in corso porteranno a un peggioramento che rileviamo già nei nostri uffici e nei servizi dove arriva chi non era mai entrato e dove torna chi era riuscito a risollevarsi”, ha spiegato Gazzi

Reddito di cittadinanza, Caritas: "Il 56% dei poveri assoluti non possono accedervi"