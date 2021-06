Istat: nel 2020 cresce la povertà assoluta, record dal 2005

In Italia è tornata ad aumentare la povertà assoluta: nel 2020, anno caratterizzato da chiusure e lockdown a causa della pandemia, il numero di persone in grave difficoltà economica è salito oltre i 5 milioni e mezzo

Nell’anno della pandemia l’Italia si scopre più povera. A certificare l’impatto delle chiusure e dei lunghi lockdown sull’economia e sulla vita del paese è l’Istat che rileva un aumento delle famiglie e delle persone in situazione di indigenza.



E se migliora la povertà relativa (quella che registra un livello di spese sotto una certa soglia), particolarmente pesanti sono i numeri della povertà assoluta, che misura l'impossibilità di acquistare beni o servizi ritenuti essenziali e che non solo è in deciso aumento ma tocca il record da quando, nel 2005, si è iniziato a misurare questo indicatore. Praticamente azzerati i miglioramenti registrati nel 2019.

L’Istat però registra che, grazie agli strumenti messi in campo (dal reddito di emergenza, a quello di cittadinanza, alla cassa integrazione) è leggermente diminuita l’intensità della povertà, che registra, scrive lo stesso istituto, quanto i poveri sono poveri, cioè di quanto le loro spese sono inferiori a un determinato livello.

Guardando ai dati, nel 2020 le famiglie che vivono in condizione di povertà assoluta sono oltre 2 milioni, pari al 7,7% del totale. In tutto si tratta di oltre 5 milioni e mezzo di persone, il 9,4% di chi vive in Italia. In un anno il numero di indigenti è cresciuto di oltre un milione di unità.