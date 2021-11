Reddito di cittadinanza, Caritas: 56% dei poveri non possono accedere

Solo il 44% dei poveri italiani viene raggiunto dal reddito di cittadinanza. Lo sostiene il recente Rapporto Caritas 2021 sulla povertà e l’esclusione sociale, un fenomeno che oggi coinvolge 2,1 milioni di famiglie rispetto agli 1,7 milioni del 2019. Mentre il numero totale dei cittadini in condizioni di povertà assoluta - non in grado di acquistare un paniere di beni Istat sufficiente per una vita accettabile - è aumentato da 4,6 a 5,6 milioni. Attualmente la Caritas sostiene 1,9 milioni di nuovi poveri. E solo il 19,9% dei nuovi assistiti percepisce reddito di cittadinanza.