L’emergenza povertà non si arresta nel nostro Paese, anzi si aggrava a causa della pandemia. Le famiglie con minori, sia al nord che al sud, continuano infatti a trovarsi in una condizione di estrema difficoltà, economica, sociale e familiare. Senza lavoro e senza aiuto, anche educativo per i propri figli. A confermarlo è la ricerca realizzata dalla Fondazione L’ Albero della Vita, con la supervisione scientifica dell’Università degli Studi di Palermo, sulla situazione vissuta durante e dopo la pandemia da Covid-19 dalle famiglie che la Onlus sostiene nelle periferie più disagiate. Stiamo parlando di sei città: Milano, Perugia, Genova, Napoli, Catanzaro, Palermo e stiamo parlando del programma nazionale di contrasto alla povertà dal nome “Varcare la soglia” .

Dai risultati preliminari relativi a Milano, Napoli e Palermo emerge che nell’ultimo anno la percezione del disagio economico è stata più alta al nord che al sud, facendo registrare l’84% a Milano contro il 55% di Napoli e il 39% di Palermo. A Milano la maggioranza delle famiglie, ossia il 53%, non ritiene modificabile la propria condizione lavorativa mentre al sud si registra invece una maggiore fiducia in riferimento alla possibilità che la situazione occupazionale possa cambiare alla fine della pandemia: a pensarlo il 52% degli intervistati a Napoli e il 53% a Palermo.

La ricerca prende in considerazione famiglie che in maggioranza hanno figli minori tra i 6-10 anni e in cui prevale l’assenza di lavoro regolarmente retribuito: le madri sono per la maggior parte casalinghe o disoccupate (64%) e i padri sono per la maggior parte disoccupati o lavoratori in nero (78%).

Per supportare ulteriormente le famiglie con minori che vivono a Milano (quartiere Baggio), Napoli (quartiere Ponticelli) e Palermo (quartiere ZEN2), in occasione della Giornata mondiale contro la povertà che si è svolta lo scorso 17 ottobre, la Fondazione L’Albero della Vita ha lanciato una nuova campagna di raccolta fondi “Emergenza povertà ” che sarà attiva fino al 31 ottobre 2021 attraverso sms e chiamate solidali al 45582. L’ obiettivo è quello di garantire ai genitori l’accesso ai beni di prima necessità tramite la distribuzione di buoni spesa insieme a percorsi di educazione alimentare senza dimenticare il potenziamento del servizio di sostegno educativo e l’accompagnamento extrascolastico per i minori.

Le maggiori difficoltà delle famiglie

Dalla ricerca emerge che con la pandemia le difficoltà sono aumentate per il 94% delle famiglie e sono state per la maggior parte di tipo economico: per il pagamento delle bollette, l’acquisto di beni di prima necessità, l’affitto o il mutuo, l’acquisto di dispositivi per la Dad. Ci sono state da parte dei genitori anche difficoltà emotive, principalmente legate a stati d’ansia (63,8%) e a senso di solitudine (44,5%), con particolare timore nella gestione familiare per il futuro della famiglia (53,9%) in particolare per la crescita dei figli.

Per quanto riguarda i minori è stato importante l’aiuto scolastico fornito dalla Fondazione: il 69% dei bambini intervistati ha infatti ammesso di non aver avuto regolare accesso alla didattica a distanza durante il lock-down e il 56% ha sottolineato di essere riuscito solo a volte a capire quello che gli insegnanti spiegavano.

“Le difficoltà sono aumentate molto con la pandemia non solo al sud ma anche al nord - sottolinea Isabella Catapano, direttore generale della Fondazione L’ Albero per la vita - e lo dimostrano anche i risultati della ricerca che abbiamo condotto tra le nostre famiglie beneficiarie. Attraverso il nostro aiuto vogliamo dare a genitori e bambini gli strumenti per progettare un futuro nuovo e trasformare il disagio in una opportunità di rinascita”.