Sky TG24 Live In Venezia, comincia la prima giornata. LIVE

Comincia la prima giornata di Sky TG24 Live In Venezia , l'evento che porta i temi dell'attualità nelle piazze italiane. Dopo l'introduzione del direttore Giuseppe De Bellis e del sindaco della città Luigi Brugnaro, l’evento entrerà nel vivo con gli aggiornamenti sulla situazione in Ucraina con il nostro inviato a Kiev Jacopo Arbarello. Nel corso del pomeriggio sono attesi in studio il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, Matteo Renzi e Matteo Salvini. Numerosi i panel di discussione su temi d’attualità come donne e lavoro, investimenti sostenibili ed economia.