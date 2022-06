"No". Così ha risposto il leader della Lega Matteo Salvini, durante Live In Venezia, alla domanda se avesse sentito il premier Mario Draghi dopo le polemiche per l'eventuale viaggio in Russia ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ). "È il centesimo giorno di guerra. Lo scandalo è di chi vuole la guerra, di chi parla solo di guerra, di chi vuole continuare a inviare armi. Non pensavo ci sarebbero state polemiche per un'iniziativa di pace, di cessate il fuoco", ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno all'evento targato Sky TG24 ( QUI LA PRIMA GIORNATA - TUTTI I PANEL ).

"La pace serve anche all'Italia"

La pace, ha aggiunto Salvini, "è urgente per l'Ucraina e per l'Italia. Ci conviene, ci serve la pace. E a chi devo chiedere di cessare il fuoco, di riaprire i porti per far partire le tonnellate di grano? A chi ha iniziato la guerra, quindi alla Russia", ha detto. "Ho parlato con tutti: con cinesi, turchi, americani, russi e ucraini. L'ho detto da inizio marzo", ha evidenziato Salvini riferendosi ancora alle polemiche. In merito alle sanzioni, afferma, "non stanno portando a nulla: ad aprile il valore delle esportazioni russe in Italia è aumentato, le nostre in Russia sono diminuite".